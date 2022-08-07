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Общество

07 августа, 22:31

Предупреждение о грозе и ветре продлили в Москве и области

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра до 8 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Местами в столичном регионе ожидается гроза. Вместе с грозой в городе и области будут порывы ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00 8 августа.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра продлили до 00:00 8 августа. При этом в столице ветер будет дуть со скоростью 18–23 метра в секунду, а в области - со скоростью 20–25 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что суббота, 6 августа, стала вторым самым жарким днем столицы в текущем летнем сезоне. По словам эксперта, базовая метеостанция ВДНХ показала температуру воздуха в 31,7 градуса тепла. Более высокий показатель был зафиксирован только 11 июля – тогда воздух прогрелся до плюс 32,8 градуса.

Ливни начались в ряде районов Москвы

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