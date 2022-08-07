В Дептрансе предупредили москвичей о сложных погодных условиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей Москвы предупредили о сложных погодных условиях в воскресенье, 7 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Рекомендуем водителям не оставлять машины под деревьями", – написали в ведомстве.

В Дептрансе напомнили о важности сохранения дистанции и соблюдения скоростного режима.

При мелких авариях водителям посоветовали пользоваться оформление ДТП через европротокол. О сломанных знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.

По информации портала "Метеоновости", во второй половине дня в воскресенье в столичном регионе пройдут кратковременные дожди. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, Москву ожидают сильный ветер, гроза и град.