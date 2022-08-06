МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в субботу и воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил об опасной грозовой погоде в Москве в субботу и воскресенье, 6 – 7 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По уточненному прогнозу синоптиков, непогода начнется уже сегодня. В ближайшие часы и до конца суток местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 – 17 метров в секунду", – рассказали в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве добавили, что температура воздуха в воскресенье, 7 августа, достигнет 32 градусов выше нуля.

Москвичей попросили не купаться и не нырять в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах. Кроме того, следует соблюдать осторожность на дорогах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее в Москве усилили меры безопасности на водоемах из-за жары. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме.