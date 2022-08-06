Меры безопасности усилили на водоемах Москвы из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, поскольку из-за жары в Москве в разы выросло число отдыхающих. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, спасатели патрулируют водные акватории на современных катерах. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище.

Безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Во время жары ежедневно на дежурство выходят 113 спасателей, которые патрулируют зоны ответственности станций на катерах и пешим порядком. Они беседуют с отдыхающими, напоминая им правила безопасности во время пребывания у воды.

Кроме того, для мониторинга обстановки на водоемах используются беспилотники.

Ранее москвичей предупредили о жаре до 33 градусов в субботу. В связи с жарой объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В столичном Депздраве москвичей призвали не находиться долго под солнцем из-за жары, а также напомнили о возможности проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва". В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чаще принимать душ и не допускать перегрева.

