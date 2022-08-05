Москва онлайн покажет, как горожане спасаются от жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По информации синоптиков, 5 и 6 августа воздух в столице может прогреться до рекордных 34 градусов. Такой температурный режим по меньшей мере на 9–10 градусов выше климатической нормы.

6 августа съемочная группа Москвы онлайн в прямом эфире понаблюдает за обстановкой в городе и узнает, как местные жители переживают жаркое время в парке искусств "Музеон".

Смотрите прямую трансляцию 6 августа в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.