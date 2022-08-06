В столичном транспорте вновь начали раздавать воду из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Третий день подряд пассажирам столичного транспорта раздают воду из-за жары, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В частности, получить бесплатно бутылку воды можно на станциях метро "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", а также на автостанции "Орехово".

Прохладную питьевую воду также раздают на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская. Воду там можно получить от ЦППК.

На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов. "Аэроэкспресс" в самые жаркие часы после полудня предлагает бесплатную бутилированную воду пассажирам экспресс-автобусов до аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Ранее москвичей предупредили о жаре до 33 градусов в субботу. В связи с жарой объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В столичном Депздраве москвичей призвали не находиться долго под солнцем из-за жары, а также напомнили о возможности проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва". В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чаще принимать душ и не допускать перегрева.

