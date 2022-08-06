На улицах Москвы из-за жары работает вся поливомоечная техника

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вся поливомоечная техника Москвы вышла на городские улицы из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что по прогнозам синоптиков, 6 августа температура воздуха в столице достигнет 32 градусов.



"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за экстремальной жары. Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – сказал Бирюков.



Он рассказал, что круглосуточно коммунальщики проводят мойку всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и поливают проезжую часть.

Кроме того, за день три раза проведут аэрацию. Это позволит охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, и снизить риск пластической деформации асфальта.



В ночные часы обильно поливают зеленые насаждения. Также усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, увеличена частота профилактических осмотров оборудования.

Ранее москвичей предупредили о жаре до 33 градусов в субботу. В связи с жарой объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

При этом в воскресенье, 7 августа, в Москве резко похолодает. В городе ожидаются сильный ветер, интенсивные дожди и грозы. Температура опустится на 4–5 градусов и составит 25–28 градусов. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что пик летней жары уже проходит. Он назвал воскресенье сложным днем, так как при комфортной температуре ожидается ветер до 20 метров в секунду, дожди, грозы и град. В понедельник, 8 августа, по словам синоптика, столбики термометров опустятся до 22–24 градусов. При этом на следующий день ожидается до 26 градусов.

В столичном Депздраве москвичей призвали не находиться долго под солнцем из-за жары, а также напомнили о возможности проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва". В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чаще принимать душ и не допускать перегрева.

