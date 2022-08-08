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Москва 24

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Общество

02:41

Россиян предупредили о жаре до 40 градусов в ряде регионов РФ

обществопогодарегионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В нескольких регионах России в ближайшие дни прогнозируется аномальная жара, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, по данным синоптика, в Астраханской и Волгоградской областях в течение недели температура будет подниматься до 36–40 градусов тепла, в Калмыкии – до 36–39 градусов, а в степных районах Крыма – до 34–37 градусов.

В Самарской, Ульяновской, Саратовской областях и в Адыгее столбики термометров в середине недели будут достигать 35 градусов, в Челябинской области – 30–33 градуса, а в Свердловской и Курганской областях – 30–32 градусов.

"Наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал. Тут температура прогнозируется на 4–6 градусов выше нормы. Она будет далеко зашкаливать за 30 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд объяснил, что такая аномальная погода связана с тем, что данный период для вышеперечисленных территорий является самым теплым по климату, также высоким температурам способствуют жаркие ветры с юго-востока. Однако, отметил синоптик, даже такая жара не сильно уступает показателям в других странах.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что суббота, 6 августа, стала вторым самым жарким днем столицы в текущем летнем сезоне. По словам метеоролога, базовая метеостанция ВДНХ показала температуру воздуха в 31,7 градуса тепла. Более высокий показатель был зафиксирован только 11 июля – тогда воздух прогрелся до плюс 32,8 градуса.

Прежний максимум для конкретного дня, 6 августа, был зафиксирован в 2010 году. Тогда столбики термометров показали уровень в 37,3 градуса, что стало рекордом и для всего августа в целом. Тишковец подчеркнул, что суббота ознаменовалась аномально жаркой погодой для европейской части России.

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