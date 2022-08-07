Воду начали раздавать еще на восьми станциях метро из-за жары в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Воду начали раздавать еще на восьми станциях метро Москвы из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Так, с 16:30 бесплатную воду можно получить на станциях "Речной вокзал", "Беговая", "Автозаводская", "Улица 1905 года", "Текстильщики", "Савеловская", "Белорусская" (Замоскворецкая линия), а также станция Московского центрального кольца Бульвар Рокоссовского.
Кроме того, воду раздают и на станциях "Технопарк", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что суббота, 6 августа, стала вторым самым жарким днем столицы в текущем летнем сезоне. По словам эксперта, базовая метеостанция ВДНХ показала температуру воздуха в 31,7 градуса тепла. Более высокий показатель был зафиксирован только 11 июля – тогда воздух прогрелся до плюс 32,8 градуса.
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