Дом по программе реновации на Путейской улице сдали в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома по программе реновации в Западном Дегунине, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Вся разрешительная документация для реновационной новостройки оформлена, поэтому в ближайшем будущем жители старых пятиэтажек района Западное Дегунино смогут начать переезд в новые квартиры", – рассказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Объект располагается по адресу Путейская улица, дом 2. В нем оборудованы 272 квартиры, соответствующие стандартам реновации.

Общая площадь строения составляет 29,5 тысячи квадратных метров. Оно состоит из двух корпусов, которые объединены подземной автостоянкой. В подъездах организованы сквозные проходы и во двор, и на улицу.

Фасады новостройки облицованы фиброцементными и керамогранитными плитами природных оттенков. На первых этажах разместятся помещения общественного назначения.

В доме создана безбарьерная среда. Территорию вокруг благоустроили, в том числе разместили детскую и спортивную площадки, а также цветники и газоны.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее объявил, что в августе 2022 года участники программы реновации смогут бесплатно получить технические паспорта нового жилья. Данный проект запущен в пилотном режиме.

