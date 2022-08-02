Дом на 250 квартир построят по программе реновации на улице Барклая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На улице Барклая появится новостройка на 250 квартир. В нее переедут участники программы реновации. Проект дома согласовали эксперты Мосгосэкспертизы.

Об этом рассказала Анна Яковлева, председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

"В рамках программы реновации на улице Барклая будет возведен жилой дом, состоящий из двух односекционных корпусов, на 250 квартир. На подземном этаже расположится одноуровневая автостоянка, а на первых этажах – помещения общественного назначения", – рассказала Яковлева, слова которой привели на портале мэра и правительства Москвы.

В первом корпусе дома будет 135 квартир, во втором – 115. Известно, что в доме разместят однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры. В каждом из корпусов установят по четыре пассажирских лифта.

Кроме того, жителям дома будет доступна подземная стоянка на 58 автомобилей. Во дворе новостройки оборудуют парковочные карманы.

Близлежащую территорию дома благоустроят. Для жителей оборудуют спортивные и детские площадки, а также места для отдыха. Также предполагается установка малых архитектурных форм и объектов освещения.

Ранее стало известно, что в ближайшее время по программе реновации в Москве переедут 18 тысяч человек. При заключении договора в августе они смогут бесплатно получить техпаспорта квартир. Обычно этот документ нужно заказывать за деньги в МосгорБТИ.

