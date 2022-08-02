Дом на 250 квартир построят по программе реновации на улице Барклая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На улице Барклая появится новостройка на 250 квартир. В нее переедут участники программы реновации. Проект дома согласовали эксперты Мосгосэкспертизы.
Об этом рассказала Анна Яковлева, председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
"В рамках программы реновации на улице Барклая будет возведен жилой дом, состоящий из двух односекционных корпусов, на 250 квартир. На подземном этаже расположится одноуровневая автостоянка, а на первых этажах – помещения общественного назначения", – рассказала Яковлева, слова которой привели на портале мэра и правительства Москвы.
В первом корпусе дома будет 135 квартир, во втором – 115. Известно, что в доме разместят однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры. В каждом из корпусов установят по четыре пассажирских лифта.
Кроме того, жителям дома будет доступна подземная стоянка на 58 автомобилей. Во дворе новостройки оборудуют парковочные карманы.
Близлежащую территорию дома благоустроят. Для жителей оборудуют спортивные и детские площадки, а также места для отдыха. Также предполагается установка малых архитектурных форм и объектов освещения.
Ранее стало известно, что в ближайшее время по программе реновации в Москве переедут 18 тысяч человек. При заключении договора в августе они смогут бесплатно получить техпаспорта квартир. Обычно этот документ нужно заказывать за деньги в МосгорБТИ.
18 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: