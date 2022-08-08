Москвич поцарапал 11 машин и проколол колеса

Москвич поцарапал 11 машин, некоторым еще и колеса проколол. Теперь он будет отвечать по уголовному делу, сообщили в столичном главке МВД.

Произошло все на северо-западе города. Оказалось, что молодой человек был пьян. Сначала в полицию обратился мужчина, чей автомобиль повредили на Лодочной улице, затем поступило еще 10 заявлений. В итоге участковый задержал 18-летнего парня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.