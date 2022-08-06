В России могут появится автомобили из Ирана. Организация поставок машин из этой страны сейчас активно обсуждается. На заводах в Тегеране собирают машины, напоминающие французские "Рено".

Пока вопрос с поставками не решен, водители присматриваются к отечественному и китайскому производителю. Сколько сейчас стоят машины, и нужно ли торопиться их покупать? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.