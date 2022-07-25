Автоэксперт оценил идею освободить от налога унаследованные детьми машины

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Главред журнала "За рулем" Максим Кадаков усомнился в целесообразности освобождения от налога унаследованных детьми автомобилей. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
По словам автоэксперта, в стране не так много несовершеннолетних унаследовавших автомобили. Кроме того, проблема может возникнуть с отслеживанием использования машины: управлять ей может опекун или законный представитель.
Также следует учитывать, о каком автомобиле идет речь. В целом в этом вопросе, считает Кадаков, слишком много условностей.
"Сэкономить любую копейку приятно, но в масштабах стоимости автомобиля, если мы говорим про условно два года, это ни на что не влияет", – подытожил он.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минфина РФ с предложением освободить от транспортного налога автомобили, унаследованные детьми.
Он объяснил, что никакие льготы для несовершеннолетних в таком случае не предусмотрены, при этом пользоваться транспортным средством они не могут до достижения 18 лет.
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