Автоэксперт оценил идею освободить от налога унаследованные детьми машины

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Главред журнала "За рулем" Максим Кадаков усомнился в целесообразности освобождения от налога унаследованных детьми автомобилей. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

По словам автоэксперта, в стране не так много несовершеннолетних унаследовавших автомобили. Кроме того, проблема может возникнуть с отслеживанием использования машины: управлять ей может опекун или законный представитель.

Также следует учитывать, о каком автомобиле идет речь. В целом в этом вопросе, считает Кадаков, слишком много условностей.

"Сэкономить любую копейку приятно, но в масштабах стоимости автомобиля, если мы говорим про условно два года, это ни на что не влияет", – подытожил он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минфина РФ с предложением освободить от транспортного налога автомобили, унаследованные детьми.

Он объяснил, что никакие льготы для несовершеннолетних в таком случае не предусмотрены, при этом пользоваться транспортным средством они не могут до достижения 18 лет.

