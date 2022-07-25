В РФ предложили освободить от налога унаследованные детьми автомобили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить от транспортного налога автомобили, унаследованные детьми. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что соответствующее письмо было отправлено министру финансов Антону Силуанову. В нем эксперт напомнил, что несовершеннолетние граждане могут становиться собственниками транспортных средств в результате наследования. Однако льготы на уплату транспортного налога в данном случае не предусмотрены. Кроме того, собственник до совершеннолетия даже не имеет право управлять автомобилем.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части освобождения от уплаты транспортного налога автомобилей, находящихся в собственности несовершеннолетних граждан в результате наследования, и которые не используются их законными представителями, до наступления совершеннолетия собственника", – написал Орлов в своем обращении.
Ранее министерство промышленности и торговли РФ поддержало идею об освобождении россиян от уплаты транспортного налога на 2–3 года, если человек покупает отечественный автомобиль. Глава Минпромторга Денис Мантуров направил письмо депутату Госдумы Виталию Милонову. Министр сообщил, что ведомство полагает возможным поддержать инициативу, однако подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин.
В министерстве финансов, в свою очередь, заявили, что соответствующее письмо пока не поступало в ведомство, но выразили готовность рассмотреть его.
Как рассказал партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин, для расчета транспортного налога используют несколько переменных: тип авто, регион владельца, количество месяцев владения ТС, мощность двигателя в лошадиных силах и налоговая ставка для этой машины.
По словам юриста, предлагаемые меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных автомобилей. Он пояснил, что на отечественном рынке представлены машины, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил.
В России предложили отменить транспортный налог на отечественные автомобили
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