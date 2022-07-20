В Минпромторге РФ поддержали идею о "заморозке" транспортного налога – СМИ

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Министерство промышленности и торговли РФ поддержало идею об освобождении россиян от уплаты транспортного налога на 2–3 года, если человек покупает отечественный автомобиль. Об этом сообщает газета "Известия".

Издание ознакомилось с письмом, которое глава Минпромторга Денис Мантуров направил депутату Госдумы Виталию Милонову. Министр сообщил, что ведомство полагает возможным поддержать инициативу, однако подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин.

В министерстве финансов, в свою очередь, заявили, что соответствующее письмо пока не поступало в ведомство, но выразили готовность рассмотреть его.

Как рассказал партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин, для расчета транспортного налога используют несколько переменных: тип авто, регион владельца, количество месяцев владения ТС, мощность двигателя в лошадиных силах и налоговая ставка для этой машины.

По словам юриста, предлагаемые меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных автомобилей. Он пояснил, что на отечественном рынке представлены машины, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил.

В конце июля Милонов заявлял, что данная инициатива призвана поддержать российскую автомобильную промышленность. По словам парламентария, антироссийские санкции Запада оказывают негативное влияние на отечественную автомобилестроительную отрасль, однако российский автопром получил возможность не только восстановить объемы производства и продаж, но и совершить качественный рывок на отечественном рынке, а также развить экспорт.

