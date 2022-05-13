В ГД предложили ввести льготу для физлиц на ввоз автомобилей из-за рубежа

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств. Об этом сообщает RT.
В своем обращении на имя главы Минфина Антона Силуанова парламентарий отметил, что из-за санкций некоторые автопроизводители остановили поставки новых машин в дилерские центры, что искусственно провоцирует дефицит и рост цен.
Ввоз автомобилей из других стран Сухарев назвал удобной альтернативой, однако отметил, что сейчас в РФ действуют высокие пошлины. Владельцы новых машин, ввозимых из-за границы, должны платить от 48 до 54% от стоимости транспортного средства, если с момента его выпуска прошло не более 3 лет. По словам депутата Госдумы, такой налог чрезмерно высок.
Он предложил установить пошлину на уровне 5% для одного автомобиля в течение 5 лет. При этом на второй и последующие ставка в размере 48–54% должна остаться без изменений. Кроме того, депутат попросил рассмотреть возможность создания списка транспортных средств, для которых устанавливается льготная ставка.
Ранее эксперты автомобильного рынка объяснили, за счет чего может снизиться цена на новые машины в РФ. По мнению специалистов, регулировка стоимости автомобилей произойдет на фоне разрешения параллельного импорта.
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