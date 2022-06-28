В Госдуме предложили освобождать от налога за покупку российского автомобиля

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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов предложил предоставлять освобождение от уплаты транспортного налога на три года гражданам, которые приобрели автомобили отечественного производства.

Письмо с соответствующей инициативой, призванной поддержать российскую автомобильную промышленность, депутат направил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

Милонов отметил, что антироссийские санкции Запада оказывают негативное влияние на отечественную автомобилестроительную отрасль. Кроме того, уход иностранных производителей запчастей с российского рынка повлек снижение спроса на новые автомобили.

Парламентарий полагает, что данная ситуация открывает широкие перспективы для развития автомобильной промышленности. По словам Милонова, российский автопром получил возможность не только восстановить объемы производства и продаж, но и совершить качественный рывок на отечественном рынке, а также развить экспорт.

"В этой связи для стимулирования спроса населения к приобретению новых отечественных автомобилей в условиях санкционной политики предлагаю вам рассмотреть идею о внедрении новых мер государственной поддержки производителей. В частности, россияне – покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года", – говорится в письме, которое приводит RT.

Другой мерой, способствующей восстановлению объема продаж, может стать повторная реализация программы утилизации старых машин, а также предоставление сертификатов на приобретение нового отечественного автомобиля, добавил Милонов.

Ранее Владимир Путин заявил, что властям РФ необходимо принять меры по обеспечению российского рынка достаточным количеством легковых машин. По его словам, с начала года продажи легковых автомобилей в стране упали примерно вдвое, при этом эксперты отмечают, что нельзя допускать снижения продаж более чем на 25%, чтобы избежать сильного роста цен.