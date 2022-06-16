Путин назвал сохранение занятости в автопроме наиболее важной задачей властей РФ

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Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в РФ назвал задачу сохранения занятости на предприятиях наиболее важной задачей властей.

"Я прошу правительство подробнее рассказать, какие предлагаются оперативные меры, чтобы поддержать автопром, стабилизировать внутренний рынок", – сказал президент.

По его словам, сегодня важно сосредоточиться на сохранении работоспособности российских автомобильных заводов, обеспечить работой специалистов.

Глава государства подчеркнул, что зацикливаться на текущих проблемах отечественного автопрома нельзя – важно разработать долгосрочный план развития отрасли с учетом потребности граждан в доступных и качественных автомобилей, запроса бизнеса и госорганов на автотехнику.

Он признал, что с уходом иностранных партнеров, объем выпуска продукции заметно уменьшается. В этих условиях президент потребовал насытить рынок, прежде всего, легковыми автомобилями, которые уже успели серьезно подорожать. Он отметил, что продажи машин с начала года упали вдвое.

Путин заметил, что в случае с легковыми автомобилями проблема заключается именно в предложении, если же говорить о коммерческом транспорте, то речь идет уже о недостатке спроса. Последний, по его словам, важно поддерживать за счет различных госпрограмм.

Ранее сообщалось, что завод "АвтоВАЗ" в Тольятти возобновил выпуск автомобилей Lada Granta Classic 2022 модельного года с учетом максимально возможной локализации в условиях недостатка импортных комплектующих. Данный легковой автомобиль станет самым доступным на российском рынке.

