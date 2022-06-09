Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из ударов по России

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Владимир Путин назвал санкции в импорте микроэлектроники одним из главных ударов по России, передает РИА Новости.

"У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер", – заявил президент на встрече с молодыми предпринимателями.

Глава государства заявил, что ранее РФ только продавала нефть и газ, предпочитая приобретать технологии за границей. Тем самым, добавил Путин, финансировалась работа западных разработчиков.

Как считает президент России, ограничения вынуждают страну развивать собственные инженерные школы, в том числе в области микроэлектроники.

В начале мая сообщалось, что у России могут возникнуть проблемы с производством процессоров "Байкал" на фоне санкций со стороны Великобритании и других стран.