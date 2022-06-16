Путин поручил обеспечить рынок РФ достаточным количеством легковых автомобилей

Фото: kremlin.ru
Властям РФ необходимо принять меры по обеспечению российского рынка достаточным количеством легковых машин. Об этом в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в РФ заявил Владимир Путин.
"Задача – насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году", – сказал президент.
По его словам, с начала года продажи легковых автомобилей в стране упали примерно вдвое, при этом эксперты отмечают, что нельзя допускать снижения продаж более чем на 25%, чтобы избежать сильного роста цен.
В связи с перечисленными тезисами глава государства попросил участников совещания доложить о ситуации с поставками автомобилей дилерам, а также поинтересовался условиями гарантийного обслуживания машин в текущих условиях, в том числе в плане наличия запчастей.
До этого в ходе того же совещания Путин назвал сохранение занятости на предприятиях автомобильной промышленности наиболее важной задачей властей. Он также подчеркнул, что зацикливаться на текущих проблемах отечественного автопрома нельзя – важно разработать долгосрочный план развития отрасли с учетом потребности граждан, бизнеса и госорганов.
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