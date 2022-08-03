ДТП с участием трех автомобилей произошло на Саввинской набережной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись в районе дома 3 на Саввинской набережной, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, такси Kia Rio столкнулось с автомобилями Kia Optima и Mercedes, которые ожидали зеленого сигнала светофора.

В результате происшествия пострадал пассажир Kia Rio. Уточняется, что женщина была госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего.

По данным источника РЕН ТВ, одним из участников ДТП стал сын миллиардера из списка Forbes Владимира Лещикова Артем, который находился за рулем автомобиля Mercedes.

Ранее автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, на Большой Семеновской улице на востоке Москвы. В связи с ДТП было затруднено движение в направлении Северо-Восточной хорды.

