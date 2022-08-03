Мотоциклист пострадал в ДТП на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В районе Ново-Переделкино произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. В результате аварии пострадал мотоциклист, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В районе дома 9 по улице Лукинской произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Kia. Мотоциклист пострадал, его госпитализировали", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ДТП работают полицейские, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красноярском крае. ДТП произошло на автодороге Минусинск – Новоселово. Всех пострадавших доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.