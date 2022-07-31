Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Ставрополье

Фото: СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Шесть человек погибли в результате аварии с участием маршрутки в Ставропольском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Изначально сообщалось о пяти погибших, однако один из пострадавших позже скончался в больнице. Среди погибших – водители транспортных средств.

По данным местного управления ГИБДД инцидент произошел в районе Светлограда. Водитель Chevrolet Cruze совершая обгон в разрешенном для этого месте, не убедился в безопасности маневра и, выехав на встречную полосу, врезался в маршрутку.

Соболезнования семьям погибших уже выразил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он также пообещал проследить за оказанием помощи пострадавшим.

Ранее в Анапе произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу, врезавшись в транспортное средство. В результате пострадали шесть человек.

