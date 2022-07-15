Несовершеннолетний водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несовершеннолетний водитель легкового автомобиля врезался в дерево и многоэтажный дом в Шахтах Ростовской области, сообщает ТАСС.

В результате аварии погибли двое несовершеннолетних пассажиров, еще три человека пострадали.

По предварительным данным, 16-летний житель, не имея прав, сел за руль Volkswagen Polo. Предположительно, водитель выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением.

Ранее ДТП с участием маршрутки и легковушки произошло в Анапе. Водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу, врезавшись в транспортное средство.

Всего в маршрутке находились девять человек. Шесть из них пришлось доставить в больницу для оказания оперативной медицинской помощи.