Автобус вылетел на обочину в кювет в Подмосковье

В Мисайлове в Московской области произошло ДТП. Там автобус вылетел на обочину в кювет. Причины аварии будут выяснять. На месте уже начали работать полицейские.

Информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.