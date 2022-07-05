Более 50 тонн продовольствия и лекарств доставили в Лисичанск

Жителям Лисичанска доставили более 50 тонн продовольствия и лекарств. Гуманитарный конвой прибыл на освобожденную от боевиков территорию из Чечни.

Народная милиция ЛНР продолжает устанавливать свой контроль в регионе. Накануне глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении республики от боевиков.

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