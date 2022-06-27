В Роспотребнадзоре рекомендовали воздержаться от купания на южном берегу Крыма

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Роспотребнадзор призвал не купаться на южном побережье Крыма из-за несоответствия нормативным показателям качества воды, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Причиной несоответствия нормам названы обильные осадки у побережья Алушты и Севастополя. Кроме того, в Бахчисарайском и Симферопольском районах были получены нестандартные пробы воды.

При этом загорать на пляжах в указанных районах можно, уточнили в Роспотребнадзоре.



Ранее в Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Отмечалось, что люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло.

По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и ломал деревья.

Позднее стало известно еще об одном происшествии в Сочи – два автомобиля унесло мощным потоком воды в Черное море.

Из-за сильных дождей в городе подтопило около 50 домов. Ливни вызвали подъем воды в реках Лазаревского района.

