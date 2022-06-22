В Сочи на берег обрушился смерч

В Сочи сейчас отдыхать не очень комфортно. Туристов уже предупреждали о ливнях и штормовом ветре, а в Лазаревском районе на берег обрушился смерч. Люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло.

По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и ломал деревья. Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до 24 июня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.