Власти Калининградской области намерены сохранить тарифы на перевозку грузов

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Власти Калининградской области приложат усилия для сохранения действующих тарифов на перевозку грузов, чтобы не допустить роста цен в регионе. Об этом сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.

"Мы постараемся сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан", – написал он в своем телеграм-канале.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

Временный поверенный в делах РФ в Вильнюсе Сергей Рябоконь, в свою очередь, заявил, что российские власти довели до литовской стороны позицию Москвы. Он отметил, что в ситуации с блокировкой железнодорожного транзита в Калининградскую область речь идет не об исполнении санкций ЕС, а о блокаде региона.