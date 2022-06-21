Инфекционист оценила риски распространения сибирской язвы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Врач-инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Елизавета Темник рассказала, способна ли сибирская язва к широкому распространению среди россиян. Об этом сообщает газета "Известия".
"Среди людей в мире ежегодно заболевают около 20 тысяч человек, но из-за особенностей распространения (от животных через контакт или пищевым путем) локализуется и не имеет потенциала к быстрому распространению", – заявила специалист.
Более высоким потенциалом к распространению обладает легочная форма сибирской язвы. Она передается от животных к человеку и развивается за счет вдыхания спор инфекции.
Темник рассказала, что на территории России присутствуют почвенные очаги сибирской язвы. Заражение животных бациллой Антрацис происходит во время выпаса, после чего заболеть может и человек.
Чаще всего сибирской язвой заражаются работники сельского хозяйства и жители сельской местности, обрабатывающие туши животных. В 90% случаев болезнь проявляется в кожной форме – язва образуется из карбункула на месте первичного контакта.
Для заражения характерны также такие симптомы, как повышение температуры до 39–40 градусов, интоксикация, головная боль и сыпь. Лечение проводится с помощью терапии антибиотиками.
Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что жительница станицы Рождественской заразилась сибирской язвой. При этом губернатор региона уточнил, что жизни заболевшей ничего не угрожает.
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