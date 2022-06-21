Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жительница одной из станиц Ставропольского края заразилась сибирской язвой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Владимиров.
По его словам, инфекцию выявили в станице Рождественской. Он добавил, что женщина находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков. При этом Владимиров подчеркнул, что угрозы жизни заразившейся нет.
"В самом подворье осуществлены заключительная дезинфекция и превентивная антибиотикопрофилактика у контактных лиц, а также организованы вакцинация сельхозживотных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними", – отметил глава Ставропольского края.
Владимиров рассказал, что в настоящее время с жителями станицы ведется разъяснительная работа. По его словам, угрозы распространения болезни нет. Глава региона пообещал установить все обстоятельства заражения и источника болезни.
Ранее Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в России из-за риска завоза чумы. Высшим должностным лицам российских регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов к проведению мероприятий по недопущению возникновения и распространения инфекции среди населения. Региональным властям также поручили определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы.
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