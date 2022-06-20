СК РФ возбудил дело по факту обстрела украинскими военными платформ "Черноморнефтегаза"

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела военными ВСУ буровых платформ "Черноморнефтегаза", сообщает РИА Новости.

"В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря", – отметили в ведомстве.

Следствие назначило необходимые экспертизы, устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке. Несмотря на ЧП, газ поступает на полуостров исправно, риски для газоснабжения региона отсутствуют.

Позже сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что количество пострадавших при ударе украинской стороны по буровым платформам увеличилось до пяти. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу. В свою очередь, Аксенов уточнил, что с буровых платформ "Черноморнефтегаза", подвергшихся атаке Вооруженных сил Украины, эвакуировали 94 человека.

