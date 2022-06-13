Балтфлот РФ сообщил об учениях с электронными пусками ракет береговых комплексов "Бал"

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Вооруженные силы РФ прошли учения на Балтике с электронными пусками ракет береговых комплексов "Бал" по десантным судам условного противника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота России.

"Личный состав комплексов отработал развертывание пусковых установок, маскировку машин, организацию охраны колонн на марше и в позиционных районах, применяя в том числе беспилотные летательные аппараты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в тренировках приняли участие больше 100 военных, около 20 единиц военной и специальной техники.

Ранее Балтийский флот начал учения по обнаружению подводных лодок противника. Отмечается, что им оказывают помощь противолодочные самолеты ИЛ-38. Также для экипажей кораблей запланированы артиллерийские стрельбы и другие упражнения.

Учения с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения также начались в Тихом океане. Ожидается, что в ходе практических действий будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.