Балтийский флот начал учения по обнаружению подводных лодок противника

Корабли Балтийского флота начали учения по обнаружению подводных лодок противника. Им помогают противолодочные самолеты ИЛ-38. Позднее для экипажей кораблей запланированы артиллерийские стрельбы и другие упражнения.

Российский военно-морской флот в 2024 году должен усилить тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Он встанет в строй после ремонта и модернизации. Как пишут российские информагентства, срок выполнения этих работ пришлось немного сдвинуть из-за вскрытых дефектов.

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