Зеленский заявил, что Украина не может перейти в наступление – СМИ

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Киев не может наступать, так как уступает России в технике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского газете Financial Times.
По его словам, в случае наступления страна понесет новые потери. Зеленский добавил, что приоритетом для него является сохранение жизней людей.
Он призвал Запад нарастить поставки вооружений Украине. Зеленский также раскритиковал страны за их недостаточно жесткую позицию в отношении России. Украинский лидер добавил, что санкции по-настоящему так и не повлияли на позицию Москвы.
"Они поддерживают Украину, но в то же время смотрят, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал", – пояснил президент Украины.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что "временная потеря территорий" не является для Киева трагедией. По его словам, трагедией будет потеря страны. Он также отметил, что Вооруженные силы России имеют преимущество в артиллерии в Северодонецке и Лисичанске.
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