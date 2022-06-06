Секретарь СНБО Украины заявил, что "временная потеря территорий" не является трагедией

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"Временная потеря территорий" не является для Киева трагедией. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Financial Times.
По его словам, трагедией будет потеря страны.
Он отметил, что Вооруженные силы России имеют преимущество в артиллерии в Северодонецке и Лисичанске. Секретарь СНБО добавил, что войска Украины не могут ответить на удары россиян с той же силой из-за нехватки оружия.
Данилов подчеркнул, что ВСУ могут продолжить отступать в районе Северодонецка для перегруппировки. Он высказал мнение, что украинским войскам удастся вернуть потерянные территории, однако для этого Западу необходимо ускорить поставки вооружений.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи по спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы. По его словам, новые задачи министра подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Глава Чечни также рассказал, что Шойгу попросил передать чеченским бойцам слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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