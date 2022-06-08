ВСУ обстреливают приграничные районы России из гаубиц НАТО – Минобороны РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

ВСУ обстреливают приграничные районы России гаубицами НАТО, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, обстрел ведется с территории Золочевского элеватора в Харьковской области. Предположительно, украинские военные используют американские орудия М777.

Мизинцев добавил, что ВСУ продолжают использовать в военных целях объекты переработки и хранения сельскохозяйственных культур, несмотря на дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса.

Кроме того, добавил генерал-полковник, в Губаревке Харьковской области, Нововасильевке Сумской области, а также в поселках Новоэкономическое и Новодонецкое в ДНР боевики территориальной обороны расположили артиллерию и бронетехнику рядом с элеватором.

Мизинцев также сообщил, что украинские националисты специально подожгли крупное зернохранилище в порту Мариуполя, тем самым уничтожив свыше 50 000 тонн зерна. По его словам, боевики устроили пожар, покидая захваченные территории.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что артиллерия ВС России в ходе спецоперации на Украине уничтожила 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109А3, которую Киеву передала Норвегия, а также две американские гаубицы М777.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

