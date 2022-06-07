Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских танков снарядами "Краснополь"

Фото: Минобороны РФ

Российские высокоточные снаряды "Краснополь" нанесли удары по скоплению украинских танков в рамках специальной военной операции, сообщает Минобороны России.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции", – сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что батарея 152-миллиметровых самоходных орудий "Мста-С" после получения координат целей высокоточными боеприпасами уничтожила бронетехнику противника. Таким образом, была сорвана подготовка украинской стороны к атаке.

Ранее сообщалось, что российская авиация за сутки поразила 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожила американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска, а также 13 беспилотников в районе Ясиноватой, Волчеяровки, Ставок, Боровенек, Балаклеи, Вербовки, Глубокого, Липец, Токмака и Михайловки.

Международная обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

