ВС РФ уничтожили две установки реактивных систем залпового огня "Град" – МО

Российская авиация уничтожила две установки реактивных систем залпового огня "Град" и более 170 националистов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 190 самолетов, 129 вертолетов, 1 139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3 443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1 807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 464 единицы специальной военной автомобильной техники.

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