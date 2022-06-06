Корабли Тихоокеанского флота провели провели учения с авиацией

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения по поиску подводных лодок вероятного противника. Поисково-ударные группы при поддержке дальних противолодочных самолетов Ту и истребителей МиГ-31 отследили несколько субмарин в заданном районе.

После этого российская группировка отразила несколько учебных воздушных атак. Учения в Тихом океане продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.