В администрации Херсонской области заявили, что Украина заблокировала счета региона

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Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают", – сказал Стремоусов.

По его словам, на территории Херсонской области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую финансовую систему.

Ранее Крючков заявил, что Херсонская и Запорожская области Украины полностью перешли на российскую сотовую связь и интернет после аварии на магистральной сети, вызванной обстрелом со стороны ВСУ.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории Украины. По его словам, такую позицию Москвы доказывает предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей.

Он напомнил, что указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей этих областей подписал Владимир Путин.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.

