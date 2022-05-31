Херсонская и Запорожская области перешли на российскую сотовую связь

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Херсонская и Запорожская области Украины полностью перешли на российскую сотовую связь и интернет после аварии на магистральной сети, вызванной обстрелом со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.
"Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь", – сказал Крючков.
По его словам, власти РФ, учитывая опыт Крыма, были заранее готовы к аналогичным ситуациям в Запорожье и Херсонщине. Теперь жителям регионов достаточно купить российские сим-карты, которые уже поступили в продажу.
Накануне военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к российским властям с просьбой о помощи в восстановлении в регионе сотовой связи, без которой в результате обстрелов ВСУ остались порядка 500 тысяч человек. Отмечалось, что использование мощностей телекоммуникационных компаний РФ поможет восстановить инфраструктуру области.
До этого Олег Крючков сообщал, что в Запорожской и Херсонской областях будут использовать российский телефонный код. По его словам, в Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже продают мобильные пакеты новых операторов с номерами, которые начинаются на +7.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Херсонская область полностью перейдет на российскую мобильную связь
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