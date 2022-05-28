В Херсонской области заявили о закрытии границ с подконтрольными Украине регионами

Фото: ТАСС/AP Photo

Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине, сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

По его словам, это сделано в целях безопасности. Власти региона не рекомендуют местным жителям посещать Украину.

"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне", – приводит его слова РИА Новости.

Стремоусов добавил, что проехать из Херсонской области в настоящее время можно в Крым, а также в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области намерены просить разместить в регионе российскую военную базу. Как отмечал замглавы военно-гражданской администрации, это должно стать гарантией безопасности, поскольку именно российская армия защищает регион от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.