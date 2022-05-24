РФ не планирует предпринимать шаги по присоединению Южной Осетии – Песков

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Россия не предпринимает и не планирует никаких шагов в вопросе организации референдума по присоединению Южной Осетии к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких шагов в данном случае с российской стороны в этой связи не предпринималось и не планируется", – цитирует его ТАСС.

В то же время представитель Кремля отметил, что с юридической точки зрения власти Южной Осетии должны доработать этот вопрос. Дело в том, что сейчас вопрос ставится об объединении республики с Россией, а не о ее вхождении в состав второй, что создает прецедент для создания некоего третьего государства, пояснил он.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести плебисцит.

Позже Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России. Он должен состояться 17 июля.

