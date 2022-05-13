Бибилов назначил референдум по вопросу объединения Южной Осетии и России на 17 июля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Референдум по вопросу объединения Южной Осетии и России состоится 17 июля. Соответствующий указ подписал действующий президент республики Анатолий Бибилов, сообщает ТАСС.

"В соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу объединения с РФ. Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", – говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле оценивают идею о проведении референдума в Южной Осетии по вхождению в состав России. По словам Пескова, данная инициатива рассматривается в контексте выражения мнения народа.

30 марта Бибилов заявил, что власти страны рассчитывают предпринять юридические шаги по вхождению в состав России, назвав последнюю исторической родиной. Он уточнил, что для этого необходимо будет провести референдум.

Вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани раскритиковал обсуждение проведения в Южной Осетии референдума о вхождении республики в состав Российской Федерации, назвав подобные разговоры неприемлемыми.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала.