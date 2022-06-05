Тактические учения начались в Балтийском море

Корветы "Сообразительный", "Стойкий" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" вышли в морские полигоны Балтийского флота. Там проходят тактические учения, отрабатываются задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Кроме того, задействованы также и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации флота. Экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

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