Минобороны РФ показало работу комплекса РЭБ "Палантин"

06:12
Фото: AP/ТАСС
Минобороны РФ показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В задачи войск РЭБ входит подавление систем управления войсками и оружием противника.
Как уточнили в ведомстве, система работает на дальность более 20 километров, причем не направленным лучом, а точечно. Таким образом, "Палантин" в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру.
Ранее представитель Минобороны рассказал, что украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе Бахмута и склад боеприпасов в школе Яковлевки. Он отметил, что подразделения ВСУ дислоцированы в школе в населенном пункте Коробочкино Харьковской области, а на подступах к зданию развернуты блокпосты.
Также сообщалось, что российская авиация уничтожила пункты управления украинских националистических формирований "Кракен" и "Азов" в Харьковской области. Также был поражен 21 район сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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