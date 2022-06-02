ВС РФ уничтожили пункты управления "Кракена" и "Азова" под Харьковом

Фото: TACC/пресс-служба Минобороны РФ

Российская авиация уничтожила пункты управления украинских националистических формирований "Кракен" и "Азов" в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также отметил, что за сутки ударами высокоточного оружия с воздуха российские военные поразили 21 район сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что российские расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе боевого дежурства обнаружили и сбили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.