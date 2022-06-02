Российская ЗРС С-300 уничтожила украинские беспилотники Bayraktar

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Российские расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе боевого дежурства обнаружили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены", – говорится в сообщении военного ведомства.

Накануне средства ПВО России сбили штурмовик Су-25 ВСУ и вертолет Ми-8. Также было сбито семь беспилотных летательных аппаратов, а в районах Малой Камышевахи и Каменки Харьковской области перехвачено несколько ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" ВСУ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

